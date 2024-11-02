Предприятие в Черкасской области пострадало от атаки рф во время 5-часовой тревоги

В Черкасской области в результате дроновой атаки российских войск, предварительно, было повреждено имущество предприятия во время воздушной тревоги, которая длилась 5 часов, сообщил в субботу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Суббота в области началась с тревог. Последняя продолжалась более пяти часов подряд. По вражеским воздушным целям работали средства ПВО. Три единицы локационно потеряны. Во всех случаях обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в результате падения БПЛА на Золотонощине повреждено имущество одного из предприятий - написал Табурец.

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