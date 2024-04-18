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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предпосылок для эвакуации из Харькова нет - мэр

Предпосылок для эвакуации из Харькова нет - мэр

Киев  •  УНН

18 апреля 2024, 10:53  •  4107 просмотра

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Сейчас нет предпосылок для эвакуации из Харькова. россияне распространяют фейковые новости об этом, чтобы вызвать беспокойство и панику среди населения.

Сейчас предпосылок для эвакуации населения из Харькова нет. россияне начали еще более активно распространять фейки на эту тему. Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире марафона, передает УНН.

"Люди должны понимать, что сегодня нет никаких предпосылок для эвакуации города Харькова. Нет никаких предпосылок, чтобы люди волновались", - заявил Терехов.

Он отметил, что россияне воюют и на информационном фронте. В частности, распространяют фейки об эвакуации.

"Наш враг использует эту тактику для того, чтобы у людей были волнения и плохое эмоциональное состояние", - отметил он.

Контекст

Через мессенджер Signal россияне распространяют фейковую информацию якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из Харькова из-за вероятного окружения российскими захватчиками.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
igor-terekhovИгорь Терехов
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
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