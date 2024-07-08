Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы физических и юридических лиц, которые осуществляли противоправную хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины, сотрудничая с врагом.

Об этом сообщает АРМА в Telegram, передает УНН.

Детали

По запросу Службы безопасности Украины, АРМА выявило активы физических и юридических лиц, которые осуществляли противоправную хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины, сотрудничая с врагом. Досудебным расследованием установлены факты систематического предоставления отдельными гражданами Украины транспортных средств для перевозки российских оккупационных войск, а также осуществления технического обслуживания и ремонта военной техники агрессора. Все это происходило в сотрудничестве с так называемой оккупационной властью. В частности, согласно заключенным договорам с министерством обороны РФ, предатели Украины перевозили военное оборудование, оружие и другие военные технические средства, которые использовались врагом в войне против Украины - говорится в сообщении.

В АРМА добавляют, что по результатам обработки полученного запроса СБУ, специалисты Управления выявления и розыска активов АРМА установили и проанализировали информацию относительно бенефициарных владельцев и подконтрольных лиц, а также наличия в их собственности других активов.

В результате тщательного анализа АРМА выявило:

уставный капитал на более чем 600 тыс. гривен;

3 объекта нежилой недвижимости;

3 объекта жилой недвижимости;

8 автомобильного транспорта.

Наше сотрудничество с СБУ демонстрирует эффективность межведомственного взаимодействия в борьбе с предателями и коллаборационистами. Каждый, кто предал Украину, будет лишен незаконно приобретенных активов и понесет справедливую ответственность - отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.

Напомним,

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выбрало компанию, которая проведет аукцион по продаже картин из коллекции Виктора Медведчука.