Киев • УНН
АРМА выявило активы на сумму более 600 000 гривен, принадлежащих физическим и юридическим лицам, которые предоставляли транспортные средства российским оккупантам для перевозки военной техники и ремонта вражеской техники, а также сотрудничали с врагом на оккупированных территориях Украины.
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы физических и юридических лиц, которые осуществляли противоправную хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины, сотрудничая с врагом.
Об этом сообщает АРМА в Telegram, передает УНН.
Детали
По запросу Службы безопасности Украины, АРМА выявило активы физических и юридических лиц, которые осуществляли противоправную хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины, сотрудничая с врагом. Досудебным расследованием установлены факты систематического предоставления отдельными гражданами Украины транспортных средств для перевозки российских оккупационных войск, а также осуществления технического обслуживания и ремонта военной техники агрессора. Все это происходило в сотрудничестве с так называемой оккупационной властью. В частности, согласно заключенным договорам с министерством обороны РФ, предатели Украины перевозили военное оборудование, оружие и другие военные технические средства, которые использовались врагом в войне против Украины
В АРМА добавляют, что по результатам обработки полученного запроса СБУ, специалисты Управления выявления и розыска активов АРМА установили и проанализировали информацию относительно бенефициарных владельцев и подконтрольных лиц, а также наличия в их собственности других активов.
В результате тщательного анализа АРМА выявило:
уставный капитал на более чем 600 тыс. гривен;
3 объекта нежилой недвижимости;
3 объекта жилой недвижимости;
8 автомобильного транспорта.
Наше сотрудничество с СБУ демонстрирует эффективность межведомственного взаимодействия в борьбе с предателями и коллаборационистами. Каждый, кто предал Украину, будет лишен незаконно приобретенных активов и понесет справедливую ответственность
Напомним,
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выбрало компанию, которая проведет аукцион по продаже картин из коллекции Виктора Медведчука.