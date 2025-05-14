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Предоставление статуса пострадавшего ребенка в результате военных действий: Рада приняла законопроект

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №12385, регулирующий предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий или вооруженных конфликтов. Статус предоставляется органом опеки по месту обращения.

Предоставление статуса пострадавшего ребенка в результате военных действий: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который должен урегулировать порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий или вооруженных конфликтов. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12385.

№12385 – предоставление статуса пострадавшего ребенка в результате военных действий. В целом (277)

- сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, предоставляется органом опеки и попечительства по месту обращения или по месту обнаружения такого ребенка местными органами власти.

Порядок и условия предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, определяется Кабмином.

После вступления в силу закона, Кабмин в течение месяца должен установить порядок и условия предоставления такого статуса детям.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект о расширении перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. В частности, усыновителями не могут быть лица, имеющие психические расстройства, были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины, совершили домашнее насилие, или являются гражданами государства-агрессора.

Павел Башинский

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