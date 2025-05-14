Надання статусу постраждалої дитини внаслідок воєнних дій: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який має врегулювати порядок надання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12385.

№12385 – надання статусу постраждалої дитини внаслідок воєнних дій. В цілому (277) - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, надається органом опіки та піклування за місцем звернення або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами влади.

Порядок та умови надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, визначається Кабміном.

Після набрання чинності законом, Кабмін протягом місяця має встановити порядок та умови надання такого статусу дітям.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про розширення переліку осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Зокрема, усиновлювачами не можуть бути особи, які мають психічні розлади, були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, вчинили домашнє насильство, або є громадянами держави-агресора.