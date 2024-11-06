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Предложения об абортах побеждают в 7 штатах США - СМИ

Предложения об абортах побеждают в 7 штатах США - СМИ

Киев  •  УНН

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Избиратели в семи штатах США поддержали защиту права на аборты, включая Монтану. Три штата - Флорида, Небраска и Южная Дакота - отклонили конституционное право на аборт.

Сторонники права на аборты одержали победу в семи штатах США.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Несмотря на крупные потери демократов в Сенате и Белом доме, центральный вопрос предвыборной кампании партии, касающийся защиты репродуктивных прав, оказался гораздо более успешным по всей стране, поскольку сторонники права на аборты одержали победу в семи штатах

- говориться в сообщении.  

Сообщается, что последним штатом, принявшим такую ​​меру к утру среды, была Монтана. Таким образом избиратели Монтаны решили защитить право на аборт в конституции своего штата.

В трех других штатах - Флориде, Небраске и Южной Дакоте - избиратели отклонили меры, которые создали бы конституционное право на аборт. Как пишет Голос Америки, в  США одновременно с выборами прошли местные референдумы. 

Тема защиты права на аборт включена в бюллетени в Аризоне, Колорадо, Флориде, Мэриленде, Миссури, Монтане, Небраске, Неваде, Нью-Йорке и Южной Дакоте. В настоящее время в 13 штатах аборты запрещены на всех стадиях беременности, за некоторыми исключениями. Еще четыре запрещают аборты в большинстве случаев после примерно шести недель беременности - до того, как женщины часто понимают, что беременны. 

Трамп одерживает историческую победу над Харрис на президентских выборах в США - СМИ6 ноября 2024, 10:43 • 14277 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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