Предложения об абортах побеждают в 7 штатах США - СМИ

Избиратели в семи штатах США поддержали защиту права на аборты, включая Монтану. Три штата - Флорида, Небраска и Южная Дакота - отклонили конституционное право на аборт.

Сторонники права на аборты одержали победу в семи штатах США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP. Несмотря на крупные потери демократов в Сенате и Белом доме, центральный вопрос предвыборной кампании партии, касающийся защиты репродуктивных прав, оказался гораздо более успешным по всей стране, поскольку сторонники права на аборты одержали победу в семи штатах - говориться в сообщении. Сообщается, что последним штатом, принявшим такую ​​меру к утру среды, была Монтана. Таким образом избиратели Монтаны решили защитить право на аборт в конституции своего штата. В трех других штатах - Флориде, Небраске и Южной Дакоте - избиратели отклонили меры, которые создали бы конституционное право на аборт. Как пишет Голос Америки, в США одновременно с выборами прошли местные референдумы. Тема защиты права на аборт включена в бюллетени в Аризоне, Колорадо, Флориде, Мэриленде, Миссури, Монтане, Небраске, Неваде, Нью-Йорке и Южной Дакоте. В настоящее время в 13 штатах аборты запрещены на всех стадиях беременности, за некоторыми исключениями. Еще четыре запрещают аборты в большинстве случаев после примерно шести недель беременности - до того, как женщины часто понимают, что беременны. Трамп одерживает историческую победу над Харрис на президентских выборах в США - СМИ