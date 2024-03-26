Предлагали наказывать лишением свободы за присвоение госфункций: Третьякова отзывает законопроект

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова отозвала на доработку законопроект №11104, который предлагает уголовную ответственность за неуполномоченное представительство Украины в международных переговорах, передает УНН.

"Ок. Отзываю на доработку", - написала Третьякова в Facebook.

Контекст

В ВР зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за присвоение государственных функций.

Его инициаторы народные депутаты Галина Третьякова и Марьяна Безуглая.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины нормой о криминализации государственной измены в виде присвоения государственных 2 функций, а именно представление интересов Украины неуполномоченными на то лицами.

В комментарии Суспільному нардеп Третьякова объяснила, что в Украине должны действовать принципы международной политики по принципу One Voice - один голос.

"Во время войны, когда нам нужно оружие, гуманитарная помощь, у нас этот голос должен быть один. В то же время у нас не единичные случаи, когда разные политики, разные должностные лица, без полномочий на проведение международных переговоров с иностранными правительствами, могут брать на себя представление Украины даже не в контексте преамбулы Конституции, или нашей Конституции, где мы направили свой выбор на вступление в евросообщество и в НАТО", - объясняла Третьякова.

Однако инициативу раскритиковали, в частности, однопартиец Третьяковой и Безуглой, народный депутат Виталий Безгин и руководительница "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.