Предлагаем не только дроны, а полноценную систему обороны: Зеленский заявил, что Украина готовит сотрудничество с Кавказом

Украина готовит сотрудничество с Кавказом и ведет переговоры с другими партнерами, предлагая не только дроны, но и полноценную систему обороны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении на заседании Европейского совета, передает УНН.

Украина сейчас активно работает со странами Ближнего Востока и региона Залива. Мы готовим сотрудничество с Кавказом и ведем переговоры с другими партнерами. И я хочу подчеркнуть: Украина предлагает не только дроны, а полноценную систему обороны - сказал Зеленский.

Например, по словам Главы государства, "арабские государства имеют сильную противовоздушную оборону от ракет, а мы помогаем им выстроить защиту от шахедов и на море". Именно такую интегрированную оборону нужно создать и для Европы, чтобы защищать границы, побережья, море, инфраструктуру и все, что может стать целью.

Я считаю, что это должен быть действительно европейский проект. Конечно, каждая страна работает для собственной обороны, но совместные европейские усилия могут иметь значительно больший эффект. Программа SAFE, вероятно, недостаточна, потому что каждая страна делает то, что считает нужным и что может сделать, тогда как угрозы от дронов являются новыми и постоянно эволюционируют - добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что нужно координироваться и создать общий европейский инструмент – программу по дронам.

Мы готовы инвестировать наш опыт, нашу промышленность и наш потенциал - резюмировал Зеленский.

Обсудили евроинтеграцию и сотрудничество в формате Drone Deal - Зеленский встретился на Кипре с президентом Литвы