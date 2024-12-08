Правящая партия Южной Кореи отстранила президента Юна от госсправ, но взяла "под защиту"
Киев • УНН
Партия народной власти взяла президента Юна Сук-Йола" под опеку " и отстранила от государственных дел. Лидер партии пообещал провести расследование хаоса, связанного с военным положением.
Президента Южной Кореи в ближайшее время больше не будет участвовать в государственных делах, включая дипломатию. Хан Джон Хун, лидер Партии народной власти пообещал в совместной записке с премьер-министром Хан Дак Су "строгое и прозрачное расследование" хаоса, который был связан с введением военного положения в стране.
Передает УНН со ссылкой на ANSA.
Партия народной власти, правящая партия Южной Кореи, взяла" под опеку " президента Юна Сук-Йола. Последний, как сообщается, больше не будет участвовать в государственных делах, включая дипломатию, еще до его "упорядоченного" и "досрочного" ухода с должности.
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Хан Дон Хун, лидер Партии народной власти, как и Юн, пообещал в совместной ноте с премьер-министром Хан Дак Су "строгое и прозрачное расследование" хаоса, вызванного военным положением. Также в стране обещают проводить регулярные переговоры с премьером, чтобы предотвратить потенциальные административные нарушения.
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