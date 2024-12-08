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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правящая партия Южной Кореи отстранила президента Юна от госсправ, но взяла "под защиту"

Правящая партия Южной Кореи отстранила президента Юна от госсправ, но взяла "под защиту"

Киев  •  УНН

 • 3948 просмотра

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Партия народной власти взяла президента Юна Сук-Йола" под опеку " и отстранила от государственных дел. Лидер партии пообещал провести расследование хаоса, связанного с военным положением.

Президента Южной Кореи в ближайшее время больше не будет участвовать в государственных делах, включая дипломатию. Хан Джон Хун, лидер Партии народной власти пообещал в совместной записке с премьер-министром Хан Дак Су "строгое и прозрачное расследование" хаоса, который был связан с введением военного положения в стране.

Передает УНН со ссылкой на ANSA.

Партия народной власти, правящая партия Южной Кореи, взяла" под опеку " президента Юна Сук-Йола. Последний, как сообщается, больше не будет участвовать в государственных делах, включая дипломатию, еще до его "упорядоченного" и "досрочного" ухода с должности.

Президент Южной Кореи пережил импичмент, но партия требует его отставки7 дек. 2024, 20:36 • 17588 просмотров

Хан Дон Хун, лидер Партии народной власти, как и Юн, пообещал в совместной ноте с премьер-министром Хан Дак Су "строгое и прозрачное расследование" хаоса, вызванного военным положением. Также в стране обещают проводить регулярные переговоры с премьером, чтобы предотвратить потенциальные административные нарушения.

Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь: куда пойдут 100 млн долларов29 нояб. 2024, 07:33 • 16304 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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