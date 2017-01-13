Правозащитники надеются на скорейшее рассмотрение ЕСПЧ дел о нарушениях прав человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Правозащитники рассчитывают, что в ближайшее время Европейский суд по правам человека начнет рассмотрение дел о нарушении прав человека в Крыму. Об этом на пресс-конференции сообщила юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Анастасия Мартыновская, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы имеем уже около десятка дел в Европейском суде по правам человека. Все они уже прошли первый фильтр. Всем им уже присвоены номера, и мы ожидаем в ближайшее время на рассмотрение дел по существу", - рассказала А.Мартыновская.
В свою очередь адвокат крымских мусульман и политзаключенных оккупированного Крыма Эмиль Курбединов подчеркнул, что нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационных властей и дальше будет продолжаться.
"Мы считаем, что эти репрессии (относительно крымских татар в оккупированном РФ Крыму - ред.) будут усиливаться. А если и не усиливаться, то будут продолжаться в том же русле. Будут уголовные дела по статьям терроризма и экстремизма... И все это будет продолжаться до тех пор, пока не изменят закон и не будут пересмотрены решения", - добавил Э.Курбединов.
Напомним, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу защиты экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на его арест.