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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правозащитники надеются на скорейшее рассмотрение ЕСПЧ дел о нарушениях прав человека в Крыму

Правозащитники надеются на скорейшее рассмотрение ЕСПЧ дел о нарушениях прав человека в Крыму

Киев • УНН

 • 8472 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Правозащитники рассчитывают, что в ближайшее время Европейский суд по правам человека начнет рассмотрение дел о нарушении прав человека в Крыму. Об этом на пресс-конференции сообщила юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Анастасия Мартыновская, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы имеем уже около десятка дел в Европейском суде по правам человека. Все они уже прошли первый фильтр. Всем им уже присвоены номера, и мы ожидаем в ближайшее время на рассмотрение дел по существу", - рассказала А.Мартыновская.

В свою очередь адвокат крымских мусульман и политзаключенных оккупированного Крыма Эмиль Курбединов подчеркнул, что нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационных властей и дальше будет продолжаться.

"Мы считаем, что эти репрессии (относительно крымских татар в оккупированном РФ Крыму - ред.) будут усиливаться. А если и не усиливаться, то будут продолжаться в том же русле. Будут уголовные дела по статьям терроризма и экстремизма... И все это будет продолжаться до тех пор, пока не изменят закон и не будут пересмотрены решения", - добавил Э.Курбединов.

Напомним, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу защиты экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на его арест.

Украинские Национальные Новости

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