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Правозахисники сподіваються на якнайшвидший розгляд ЄСПЛ справ щодо порушень прав людини в Криму

Правозахисники сподіваються на якнайшвидший розгляд ЄСПЛ справ щодо порушень прав людини в Криму

Київ • УНН

 • 8472 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Правозахисник розраховують, що найближчим часом Європейський суд з прав людини розпочне розгляд справ про порушення прав людини у Криму. Про це на прес-конференції повідомила юрист центру стратегічніх справ Української Гельсінської спілки з прав людини Анастасія Мартиновська, передає кореспондент УНН.

“Зараз ми маємо вже близько десятка справ у Європейському суді з прав людини. Усі вони вже пройшли перший фільтр. Усім їм вже присвоєно номери, і ми очікуємо найближчим часом на розгляд справ по суті”, — розповіла А.Мартиновська.

У свою чергу адвокат кримських мусульман та політв’язнів окупованого Криму Еміль Курбедінов наголосив, що порушення прав людини в Криму з боку окупаційної влади й далі триватиме.

“Ми вважаємо, що ці репресії (щодо кримських татар в окупованому російською Федерацією Криму — ред.) будуть посилюватись. А якщо і не посилюватися, то будуть продовжуватись в тому ж руслі. Будуть кримінальні справи по статтям тероризму і екстремізму... І все це буде тривати доти, доки не змінять закон і не будуть переглянуті рішення”, — додав Е.Курбедінов.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини взяв до розгляду скаргу захисту екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова на його арешт.

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