Правозащитник: осужденный в Крыму Балух продолжает голодовку

Указано, что так правозащитница прокомментировала заявление​ Совета по правам человека при президенте России о том, что Балух якобы "прекратил голодовку, узнав, что СПЧ взял его дело под свой контроль​".

"На данный момент известно, что при встрече со своим адвокатом Балух сообщал, что сотрудники СИЗО считают – его нужно снимать с голодовки. Они узнали, что Балух, кроме воды и чая, употребляет жидкий мед. Однако Балух считает, что нужно продолжать голодовку. То есть голодовку он не прекращал", - сказала правозащитница.

25 апреля сайт Совета по правам человека при президенте России распространил информацию о прекращении голодовки Балуха.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта.

Напомним, МИД требует допустить украинских врачей к Балуху из-за ухудшения здоровья.