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Правозащитник: осужденный в Крыму Балух продолжает голодовку

Киев • УНН

 • 12756 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку, хотя ранее на прекращении протеста настаивали представители СИЗО Симферополя. Об этом сегодня рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Правозащитник: осужденный в Крыму Балух продолжает голодовку

Указано, что так правозащитница прокомментировала заявление​ Совета по правам человека при президенте России о том, что Балух якобы "прекратил голодовку, узнав, что СПЧ взял его дело под свой контроль​".

"На данный момент известно, что при встрече со своим адвокатом Балух сообщал, что сотрудники СИЗО считают – его нужно снимать с голодовки. Они узнали, что Балух, кроме воды и чая, употребляет жидкий мед. Однако Балух считает, что нужно продолжать голодовку. То есть голодовку он не прекращал", - сказала правозащитница.

25 апреля сайт Совета по правам человека при президенте России распространил информацию о прекращении голодовки Балуха.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта.

Напомним, МИД требует допустить украинских врачей к Балуху из-за ухудшения здоровья.

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