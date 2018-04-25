Правозахисник: засуджений у Криму Балух продовжує голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Засуджений у Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування, хоча раніше на припиненні протесту наполягали представники СІЗО Сімферополя. Про це сьогодні розповіла координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Зазначено, що так правозахисниця прокоментувала заяву Ради з прав людини при президенті Росії про те, що Балух нібито "припинив голодування, дізнавшись, що РПЛ взяла його справу під свій контроль".
"Наразі відомо, що при зустрічі зі своїм адвокатом Балух повідомляв, що співробітники СІЗО вважають - його потрібно знімати з голодування. Вони дізналися, що Балух, крім води і чаю, вживає рідкий мед. Однак Балух вважає, що потрібно продовжувати голодування. Тобто голодування він не припиняв", - сказала правозахисниця.
25 квітня сайт Ради з прав людини при президенті Росії поширив інформацію про припинення голодування Балуха.
Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня.
Нагадаємо, МЗС вимагає допустити українських лікарів до Балуха через погіршення здоров'я.