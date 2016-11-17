Правонарушений под НБУ утром зафиксировано не было
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По данным правоохранителей, около 500 человек митингуют под зданием Национального банка Украины в Киеве, утром правонарушений зафиксировано не было, передает корреспондент УНН.
Люди возле Нацбанка - с флагами политических сил, а также плакатами.
Митингующие, в частности, продолжают требовать отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Поблизости, на улице Институтской, установлено ограждение. Рамки-металлоискатели отсутствуют. Зато правоохранители проверяют людей, которые вызывают подозрение. В частности, проводится досмотр личных вещей ручными металлодетекторами.
Также здесь стоят автомобили спасателей, скорой помощи и других служб.
По данным правоохранителей, утром не было никаких правонарушений.