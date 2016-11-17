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15 марта, 19:03 • 110409 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153036 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122385 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108083 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103145 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Правонарушений под НБУ утром зафиксировано не было

Правонарушений под НБУ утром зафиксировано не было

Киев • УНН

 • 7913 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. По данным правоохранителей, около 500 человек митингуют под зданием Национального банка Украины в Киеве, утром правонарушений зафиксировано не было, передает корреспондент УНН.

Люди возле Нацбанка - с флагами политических сил, а также плакатами.

Митингующие, в частности, продолжают требовать отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Поблизости, на улице Институтской, установлено ограждение. Рамки-металлоискатели отсутствуют. Зато правоохранители проверяют людей, которые вызывают подозрение. В частности, проводится досмотр личных вещей ручными металлодетекторами.

Также здесь стоят автомобили спасателей, скорой помощи и других служб.

По данным правоохранителей, утром не было никаких правонарушений.

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