Правопорушень під НБУ зранку зафіксовано не було
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За даними правоохоронців, близько 500 людей мітингують під будівлею Національного банку України у Києві, зранку правопорушень зафіксовано не було, передає кореспондент УНН.
Люди біля Нацбанку - з прапорами політичних сил, а також плакатами.
Мітингувальники, зокрема, продовжують вимагати відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Поблизу, на вулиці Інститутській, встановлено огорожу. Рамки-металошукачі відсутні. Натомість правоохоронці перевіряюють людей, які викликають підозру. Зокрема, проводиться огляд особистих речей і ручними металодетекторами.
Також тут стоять автомобілі рятувальників, швидкої допомоги та інших служб.
За даними правоохоронців, зранку не було ніяких правопорушень.