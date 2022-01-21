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Правоохранители задержали злоумышленника, который “заминировал” один из вузов Кривого Рога с помощью спецслужб РФ

Киев • УНН

 • 20271 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Сотрудники СБУ сообщили о задержании злоумышленника, который с помощью российских спецслужб сделал ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в СБУ.

Детали

Отмечается, что псевдоминером оказался студент профессионального колледжа Криворожского национального университета, который заказал минирование в приемной одного из российских закрытых телеграмм-чатов, что управляется спецслужбами РФ. Сейчас такие чаты, что предоставляют “услуги” по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине.

В ведомстве также сообщается, что анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту “горячей линии СБУ” и самого колледжа. Автор сообщения представился “русским террористом” и требовал 250 тыс. грн выкупа, “чтобы теракта не произошло”.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что хотел чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения.

У него изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе и переписка с администратором телеграмм-чата.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В правоохранительных органах добавили, что большинство псевдоминирований, которые идут сейчас - от школьников и студентов, которые "заказывают" минирования в закрытых телеграмм чатах, которые курируются ФСБ. Российские спецслужбы делают это сознательно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Контекст

По Украине "прокатилась" волна минирований в разных регионах. Преимущественно сообщалось о "заминировании" школ. В частности, 18 января в контактный центр Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании в Киеве 46 учебных заведений, в том числе более 30 школ.

Позже стало известно о заминировании Киевского окружного административного суда и Киевского апелляционного суда.

Впоследствии о ”минировании" сообщил город Кривой Рог. В полиции сообщили об информации о минировании всех школ города. Ситуация повторилась в Виннице, Ровно и в Харькове и др.

20 января в Киеве сообщили о “минировании” Офиса Президента Украины. Однако правоохранители не обнаружили в здании взрывоопасных веществ и предметов.

Сегодня, 21 января ситуация повторилась снова в Киеве, и во Львове. Оба города сообщили о “минировании” всех своих школ, и проводят эвакуацию учеников.

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