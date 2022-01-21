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Правоохоронці затримали зловмисника, який “замінував” один з вишів Кривого Рога за допомогою спецслужб РФ

Правоохоронці затримали зловмисника, який “замінував” один з вишів Кривого Рога за допомогою спецслужб РФ

Київ • УНН

 • 20274 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Співробітники СБУ повідомили про затримання зловмисника, який за допомогою російських спецслужб зробив неправдиве повідомлення про мінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в СБУ.

Деталі

Наголошується, що псевдомінером виявився студент фахового коледжу Криворізького національного університету, який замовив мінування у адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ. Наразі такі чати, що надають “послуги” з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні.

У відомстві також повідомляються, що анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту “гарячої лінії СБУ” та самого коледжу. Автор повідомлення представився “російським терористом” і вимагав 250 тис. грн викупу, “щоб теракту не сталося”.

Затриманий пояснив свій вчинок тим, що бажав аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У нього вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

У правоохоронних органах додали, що більшість псевдомінувань, які йдуть зараз – від школярів і студентів, які «замовляють» мінування в закритих телеграм чатах, які куруються ФСБ. Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку і дестабілізувати ситуацію.

Контекст

Україною “прокотилася” хвиля мінувань у різних регіонах. Переважно повідомлялося про “замінування” шкіл. Зокрема, 18 січня до контактного центру Служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування у Києві 46 навчальних закладів, зокрема понад 30 шкіл.

Пізніше стало відомо про замінування Київського окружного адміністративного суду та Київського апеляційного суду.

Згодом про “мінування” повідомило місто Кривий Ріг. У поліції повідомили про інформацію про мінування всіх шкіл міста. Ситуація повторилася у Вінниці, Рівному та у Харкові та ін.

20 січня у Києві повідомили про “замінування” Офісу Президента України. Проте правоохоронці не виявили в будівлі вибухонебезпечних речовин та предметів.

Сьогодні, 21 січня ситуація повторилася знову у Києві, та у Львові. Обидва міста повідомили про “мінування” усіх своїх шкіл, та проводять евакуацію учнів.

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