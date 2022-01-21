Правоохоронці затримали зловмисника, який “замінував” один з вишів Кривого Рога за допомогою спецслужб РФ

Деталі

Наголошується, що псевдомінером виявився студент фахового коледжу Криворізького національного університету, який замовив мінування у адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ. Наразі такі чати, що надають “послуги” з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні.

У відомстві також повідомляються, що анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту “гарячої лінії СБУ” та самого коледжу. Автор повідомлення представився “російським терористом” і вимагав 250 тис. грн викупу, “щоб теракту не сталося”.

Затриманий пояснив свій вчинок тим, що бажав аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У нього вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

У правоохоронних органах додали, що більшість псевдомінувань, які йдуть зараз – від школярів і студентів, які «замовляють» мінування в закритих телеграм чатах, які куруються ФСБ. Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку і дестабілізувати ситуацію.

Контекст

Україною “прокотилася” хвиля мінувань у різних регіонах. Переважно повідомлялося про “замінування” шкіл. Зокрема, 18 січня до контактного центру Служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування у Києві 46 навчальних закладів, зокрема понад 30 шкіл.

Пізніше стало відомо про замінування Київського окружного адміністративного суду та Київського апеляційного суду.

Згодом про “мінування” повідомило місто Кривий Ріг. У поліції повідомили про інформацію про мінування всіх шкіл міста. Ситуація повторилася у Вінниці, Рівному та у Харкові та ін.

20 січня у Києві повідомили про “замінування” Офісу Президента України. Проте правоохоронці не виявили в будівлі вибухонебезпечних речовин та предметів.

Сьогодні, 21 січня ситуація повторилася знову у Києві, та у Львові. Обидва міста повідомили про “мінування” усіх своїх шкіл, та проводять евакуацію учнів.