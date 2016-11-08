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15 марта, 19:03 • 113018 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160258 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134117 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126889 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110758 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104455 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100768 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Правоохранители задержали водителя, который наехал на беременную женщину в Винницкой области

Правоохранители задержали водителя, который наехал на беременную женщину в Винницкой области

Киев • УНН

 • 7000 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители взяли под стражу водителя, совершившего наезд на беременную женщину в Винницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Так, в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Гайсин умерла женщина и ее ребенок, родившийся в результате экстренной операции.

Водителя, который находился за рулем транспортного средства без наличия на то законного права, задержано и сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Сейчас Винницким городским судом нарушителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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