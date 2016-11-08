Правоохранители задержали водителя, который наехал на беременную женщину в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители взяли под стражу водителя, совершившего наезд на беременную женщину в Винницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Так, в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Гайсин умерла женщина и ее ребенок, родившийся в результате экстренной операции.
Водителя, который находился за рулем транспортного средства без наличия на то законного права, задержано и сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.
Сейчас Винницким городским судом нарушителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.