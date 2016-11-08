Правоохоронці затримали водія, що наїхав на вагітну жінку на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці взяли під варту водія, що скоїв наїзд на вагітну жінку на Вінниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Так, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Гайсин померла жінка та її дитина, яка народилася у результаті екстреної операції.
Водія, який перебував за кермом транспортного засобу без наявності на те законного права, затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.
Наразі Вінницьким міським судом порушнику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Водію загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.