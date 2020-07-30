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Правоохранители задержали банду мошенников, присвоивших недвижимость на более 14 млн грн

Киев  •  УНН

 • 18024 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Одесской области задержали преступную группировку, которая "специализировалась" на присвоении чужой недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.

"Злоумышленники в течение нескольких лет мошенническим путем, используя поддельные документы и подставных лиц, присваивали жилье живых и умерших одиноких граждан, недвижимость, находившуюся в ипотеке, и нежилые помещения территориальной громады. На их счету более десятка объектов недвижимости общей стоимостью более 14 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также установлена причастность группировки к разбойному нападению на одессита, которого удерживали пока не заставили написать расписку о несуществующем долге. 29 июля на территории Одесской и Херсонской областей по адресам проживания фигурантов и лиц из их круга общения, в офисах и автомобилях провели более 60 обысков.

"В ходе проведенных мероприятий правоохранители изъяли несколько десятков мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карточки на имя третьих лиц, долговые расписки, копии правоустанавливающих документов на недвижимость, визитки нотариусов, копии паспортов граждан Украины, загранпаспорта, балаклавы и другие вещественные доказательства их преступной деятельности", - сообщили в полиции.

Действия фигурантов квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • 190 (мошенничество);
  • 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
  • 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
  • 187 (разбой);
  • 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

"На добытое преступным путем имущество наложен арест. Семи злоумышленникам объявлено о подозрении. Все они задержаны и ожидают меры пресечения", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, в Днепре разоблачили организаторов схемы незаконного завладения недвижимостью, на их счету - 11 объектов, в том числе квартиры, недострои, земля и АЗС.

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