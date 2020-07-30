Правоохоронці затримали банду шахраїв, які привласнили нерухомості на понад 14 млн грн

ukru
19 березня, 18:42 • 52280 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 104423 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102926 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118437 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124724 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120634 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 157011 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125175 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124859 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123961 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 53082 перегляди
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 17363 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 33057 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 37782 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 35246 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 97161 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 104123 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 89146 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 157011 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 118655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 54200 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 61465 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108468 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126649 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125984 перегляди
Актуальне
Правоохоронці затримали банду шахраїв, які привласнили нерухомості на понад 14 млн грн

Правоохоронці затримали банду шахраїв, які привласнили нерухомості на понад 14 млн грн

Київ • УНН

 • 18024 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. В Одеській області затримали злочинне угрупування, яке "спеціалізувалося" на привласненні чужої нерухомості. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.

"Зловмисники протягом кількох років шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи та підставних осіб, привласнювали житло живих та померлих одиноких громадян, нерухомість, що знаходилася в іпотеці, та нежитлові приміщення територіальної громади. На їх рахунку більше десятка об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 14 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також встановлена причетність угрупування до розбійного нападу на одесита, якого утримували поки не змусили написати розписку про неіснуючий борг. 29 липня на території Одеської та Херсонської областей за адресами проживання фігурантів та осіб з їхнього кола спілкування, в офісах і автівках провели понад 60 обшуків.

"В ході проведених заходів правоохоронці вилучили кілька десятків мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки на ім’я третіх осіб, боргові розписки, копії правовстановлюючих документів на нерухомість, візитки нотаріусів, копії паспортів громадян України, закордонні паспорти, балаклави та інші речові докази їх злочинної діяльності", – повідомили в поліції.

Дії фігурантів кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • 190 (шахрайство);
  • 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • 187 (розбій) та 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

"На здобуте злочинним шляхом майно накладений арешт. Сімом зловмисникам оголошено про підозру. Усі вони затримані та чекають на запобіжний захід", – додали в поліції.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі викрили організаторів схеми незаконного заволодіння нерухомістю, на їх рахунку – 11 об’єктів, зокрема квартири, недобудови, земля та АЗС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32