Правоохоронці затримали банду шахраїв, які привласнили нерухомості на понад 14 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В Одеській області затримали злочинне угрупування, яке "спеціалізувалося" на привласненні чужої нерухомості. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.
"Зловмисники протягом кількох років шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи та підставних осіб, привласнювали житло живих та померлих одиноких громадян, нерухомість, що знаходилася в іпотеці, та нежитлові приміщення територіальної громади. На їх рахунку більше десятка об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 14 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також встановлена причетність угрупування до розбійного нападу на одесита, якого утримували поки не змусили написати розписку про неіснуючий борг. 29 липня на території Одеської та Херсонської областей за адресами проживання фігурантів та осіб з їхнього кола спілкування, в офісах і автівках провели понад 60 обшуків.
"В ході проведених заходів правоохоронці вилучили кілька десятків мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки на ім’я третіх осіб, боргові розписки, копії правовстановлюючих документів на нерухомість, візитки нотаріусів, копії паспортів громадян України, закордонні паспорти, балаклави та інші речові докази їх злочинної діяльності", – повідомили в поліції.
Дії фігурантів кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України:
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- 190 (шахрайство);
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- 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
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- 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
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- 187 (розбій) та 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
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"На здобуте злочинним шляхом майно накладений арешт. Сімом зловмисникам оголошено про підозру. Усі вони затримані та чекають на запобіжний захід", – додали в поліції.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі викрили організаторів схеми незаконного заволодіння нерухомістю, на їх рахунку – 11 об’єктів, зокрема квартири, недобудови, земля та АЗС.