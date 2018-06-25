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Правоохранители взялись за бюджетников, которые закупили российские школьные автобусы

Правоохранители взялись за бюджетников, которые закупили российские школьные автобусы

Киев  •  УНН

 • 13437 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Правоохранительные органы Украины проверяют бюджетные учреждения, которые за деньги налогоплательщиков закупили российские школьные автобусы “ПАЗ”, сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

В материалах уголовных производств указано, что десятки миллионов бюджетных гривен были перечислены украинским контрагентам “Павловского автобусного завода” РФ, который принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске и который вопреки санкциям Совета нацбезопасности Украины продолжает зарабатывать в Украине.

Сумская область. Нацполицией в Сумской области открыто уголовное производство по факту преступного сговора между компанией “Радіал — Україна” и департаментом образования Сумской ОГА при закупке школьных автобусов. В материалах следствия указано, что закупленные у Павловского завода РФ автобусы марки “ПАЗ” были транспортированы через харьковскую таможню украинским контрагентам: “ПО “Авто-Холдинг”, “Автостиль Киев”, “Новые Авто”, и в итоге проданы департаменту образования Сумской ОГА.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.191 (растрата) УК Украины, которая предусматривает ограничение свободы до 8 лет с лишением права занимать определённые должности.

Луганская область. Прокуратура Луганской области установила, что в сентябре 2017 года должностные лица Попаснянской районной государственной администрации приобрели у “Радіал — Україна” два школьных автобуса АС Р 4234 “Мрия” по завышенным ценам, чем нанесли ущерб интересам государства на 1,4 млн грн. Наряду с этим, прокуратурой установлено, что якобы украинские автобусы “Мрия” — это хорошо замаскированные российские автобусы “ПАЗ”, запрещенные в Украине санкциями Совета нацбезопасности Украины.

“Проведенными следственными (розыскными) действиями установлено, что переоборудование готовых транспортных средств, импортируемых ООО “Павловский автобусный завод” (РФ), осуществляется на производственных мощностях ООО “Производственное объединение „АВТО-ХОЛДИНГ“ (ЕГРПОУ 35598012), которые находятся по адресу: Полтавская область, г.Кременчуг, ул.Салганна, 14/33а, что в свою очередь подтверждается соответствующим экспертным заключением Кременчугского отделения Полтавской ТПП № в-171 от 29.07.2016”, — говорится в материалах следствия.

Киевская область. Бориспольская прокуратура Киевской области расследует уголовное производство по аналогичному факту — продаже переоборудованных компанией “АВТО-ХОЛДИНГ” российских автобусов “ПАЗ” по завышенным ценам коммунальному предприятию облсовету Киевской области на общую сумму более 35,5 млн грн.

Отметим, что компания “АВТО-ХОЛДИНГ”, которая маскирует российские ПАЗ и компания “Радіал — Україна”, которая их продает на тендерах — аффилированы с семьей народного депутата Украины от партии “Відродження” Дмитрием Святашем и его партнером, экс-регионалом Василием Поляковым.

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