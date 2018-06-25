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Правоохоронці взялися за бюджетників, які закупили російські шкільні автобуси

Правоохоронці взялися за бюджетників, які закупили російські шкільні автобуси

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Правоохоронні органи України перевіряють бюджетні установи, які за гроші платників податків закупили російські шкільні автобуси "ПАЗ", повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

У матеріалах кримінальних проваджень зазначено, що десятки мільйонів бюджетних гривень були перераховані українським контрагентам “Павловського автобусного заводу” РФ, який належить російському бізнесменові Олегу Дерипасці і який всупереч санкціям Ради нацбезпеки України продовжує заробляти в Україні.

Сумська область. Нацполіцією в Сумській області відкрито кримінальне провадження за фактом злочинної змови між компанією “Радіал — Україна” та департаментом освіти Сумської ОДА при закупівлі шкільних автобусів. У матеріалах слідства зазначено, що закуплені у Павловського заводу РФ автобуси марки “ПАЗ” були транспортовані через харківську митницю українським контрагентам: “ПО “Авто-Холдинг”, “Автостиль Київ”, “Нові Авто”, і в результаті продані департаменту освіти Сумської ОДА.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.191 (розтрата) КК України, яка передбачає обмеження волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Луганська область. Прокуратура Луганської області встановила, що у вересні 2017 року посадові особи Попаснянської районної державної адміністрації придбали у “Радіал — Україна” два шкільні автобуси АС Р 4234 “Мрія” за завищеними цінами, чим завдали збитків інтересам держави на 1,4 млн грн. Поряд з цим, прокуратурою встановлено, що нібито українські автобуси “Мрія” — це добре замасковані російські автобуси “ПАЗ”, заборонені в Україні санкціями Ради нацбезпеки України.

“Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що переобладнання готових транспортних засобів, що імпортуються ТОВ “Павловський автобусний завод” (РФ), здійснюється на виробничих потужностях ТОВ “Виробниче об’єднання „АВТО-ХОЛДІНГ“ (ЄДРПОУ 35598012), розташованих за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, ул.Салганна, 14/33а, що в свою чергу підтверджується відповідним експертним висновком Кременчуцького відділення Полтавської ТПП №в-171 від 29.07.2016”, — йдеться в матеріалах слідства.

Київська область. Бориспільська прокуратура Київської області розслідує кримінальне провадження за аналогічним фактом — продажу переобладнаних компанією “АВТО-ХОЛДІНГ” російських автобусів “ПАЗ” за завищеними цінами комунальному підприємству облради Київської області на загальну суму понад 35,5 млн грн.

Відзначимо, що компанія “АВТО-ХОЛДІНГ”, яка маскує російські ПАЗ і компанія “Радіал — Україна”, яка їх продає на тендерах — афілійовані із сім’єю народного депутата України від партії “Відродження” Дмитром Святашем і його партнером, екс-регіоналом Василем Поляковим.

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