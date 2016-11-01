Правоохранители обнаружили у киевлянина пакеты с ацетилированным опием

Так, недалеко от метро "Нивки" правоохранители заметили молодого человека, который в кармане переносил вещество коричневого цвета. Впоследствии следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции изъяла у него десяток таких расфасовок. Проведенная экспертиза установила, что обнаруженное вещество это опий ацетилированный.

Правоохранители задержали 19-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в ЕРДР, уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до восьми лет заключения.

Судом молодому человеку избрана мера пресечения - личное обязательство.