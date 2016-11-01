Правоохоронці виявили у киянина пакунки з ацетильованим опієм
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві правоохоронці затримали 19-річного чоловіка у якого виявили близько десяти пакунків опію ацетильованого. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, неподалік метро “Нивки” правоохоронці помітили молодого чоловіка, який у кишені переносив речовину коричневого кольору. Згодом слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції вилучила у нього десяток таких розфасовок. Проведена експертиза встановила, що виявленою речовиною є опій ацетильований.
Правоохоронці затримали 19-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомості про подію внесено до ЄРДР, кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, за якою передбачено до восьми років ув’язнення.
Судом молодику обрано міру запобіжного заходу — особисте зобов’язання.