Правоохранители обнаружили 60 тысяч литров контрабандного спирта в Одесской области

“Правоохранители обнаружили 8 грузовых автомобилей, внутри которых находилось 60 тыс. литров этилового спирта и оборудование для перекачки подакцизной продукции. По предварительным данным стоимость изъятой продукции составляет 2 млн грн. Установлено, что данная продукция была ввезена в Украину с территории соседнего государства”, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено Уголовное производство по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, каждая вторая бутылка алкоголя в Украине — это контрафакт, то есть нелегальный продукт, сделанный из нелегального спирта, разведенный непонятной водой, с непонятной этикеткой и без уплаты акцизов. На этом бизнесе, по данным журналиста О.Дубинского, ежемесячно контролирующие органы зарабатывают по 9 млн долларов.

Добавим, что накануне КМУ внес в Раду законопроект, которым предлагал повысить акциз на алкогольные изделия на 11,2%.

По прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.

Как сообщал УНН, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.