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Правоохранители обнаружили 60 тысяч литров контрабандного спирта в Одесской области

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время проведения санкционированных обысков в складских помещениях Одессы правоохранители обнаружили этиловый спирт. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Управлении защиты экономики в Одесской области.

“Правоохранители обнаружили 8 грузовых автомобилей, внутри которых находилось 60 тыс. литров этилового спирта и оборудование для перекачки подакцизной продукции. По предварительным данным стоимость изъятой продукции составляет 2 млн грн. Установлено, что данная продукция была ввезена в Украину с территории соседнего государства”, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено Уголовное производство по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, каждая вторая бутылка алкоголя в Украине — это контрафакт, то есть нелегальный продукт, сделанный из нелегального спирта, разведенный непонятной водой, с непонятной этикеткой и без уплаты акцизов. На этом бизнесе, по данным журналиста О.Дубинского, ежемесячно контролирующие органы зарабатывают по 9 млн долларов.

Добавим, что накануне КМУ внес в Раду законопроект, которым предлагал повысить акциз на алкогольные изделия на 11,2%.

По прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.

Как сообщал УНН, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.

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