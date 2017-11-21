Правоохоронці виявили 60 тисяч літрів контрабандного спирту в Одеській області

“Правоохоронці виявили 8 вантажних автомобілів, всередині яких знаходилося 60 тисяч літрів етилового спирту та обладнання для перекачування підакцизної продукції. За попередніми даними вартість вилученої продукції становить 2 млн грн. Встановлено, що дана продукція була ввезена до України з території сусідньої держави”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито Кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, кожна друга пляшка алкоголю в Україні — це контрафакт, тобто нелегальний продукт, зроблений з нелегального спирту, розведений незрозумілою водою, з незрозумілою етикеткою і без сплати акцизів. На цьому бізнесі, за даними журналіста О.Дубинського, щомісяця контролюючі органи заробляють по 9 млн доларів.

Додамо, що напередодні КМУ вніс в Раду законопроект, яким пропонував підвищити акциз на алкогольні вироби на 11,2%.

За прогнозами експертів, у разі подальшого підняття акцизів на алкоголь, 90% ринку опиниться в тіні.

Як повідомляв УНН, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.