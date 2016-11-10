Правоохранители изъяли у жителя Запорожской области конопли на 650 тыс. Грн

Оперативники изъяли более двадцати килограммов высушенной сортовой конопли и уже измельченной "травки", готовой к реализации, по ценам "черного" рынка составило бы 650 тыс. Грн.

Правонарушитель наладил каналы поставки наркотиков в таких городов как Запорожье, Мелитополь, Днепр и в другие населенные пункты.

Сейчас изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье 309 Уголовного кодекса Украины, согласно которому наркофермерови может грозить наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, пограничники совместно с Нацполициею в Одесской области обнаружили 25 кг марихуаны.