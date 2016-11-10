Правоохоронці вилучили у мешканця Запорізької області коноплі на 650 тис. грн
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці провели обшук у мешканця Приазовського району, який вирощував та збував марихуану. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники Управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції.
Оперативники вилучили більше двадцяти кілограмів висушеної сортової коноплі та вже подрібненої “травички”, готової до реалізації, що за цінами “чорного” ринку склало би 650 тис. грн.
Правопорушник налагодив канали постачання наркотиків до таких міст як Запоріжжя, Мелітополь, Дніпро та до інших населених пунктів.
Наразі вилучене направлено на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України, відповідно до якого наркофермерові може загрожувати покарання до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, прикордонники спільно із Нацполіцією на Одещині виявили 25 кг марихуани.