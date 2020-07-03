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Правоохранители изъяли более 64 тыс. контрафактных пачек сигарет в зоне ООС

Правоохранители изъяли более 64 тыс. контрафактных пачек сигарет в зоне ООС

Киев  •  УНН

 • 10170 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. На территории проведения операции Объединенных сил изъято более 64 тысяч пачек контрафактных табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

“В ходе работы по уголовному производству по незаконному обороту подакцизных товаров на территории Луганской области, было задокументирована противоправная деятельность группы лиц, которые наладили незаконную схему поставки в район проведения ООС контрафактной табачной продукции, изготовленной в других регионах Украины, с последующей их реализацией на территории Луганской области через торговую сеть”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что 2 июля, общей группой сотрудников СБУ и ГФС, на основании постановлений суда было проведено 11 обысков. Их осуществили по месту жительства фигурантов дела, в местах накопления контрафактной продукции и в торговых сетях Старобельского и Станично-Луганского районов Луганской области.

“Так, в ходе проведенных обысков, из незаконного оборота было изъято около 64 300 пачек контрафактных табачных с поддельными марками акцизного сбора на сумму более 2,2 млн грн. А также полученные от незаконной реализации подакцизной продукции средства в сумме 260 тыс. грн, транспортное средство, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, серверы, компьютерную технику и другие доказательства преступной деятельности группы лиц”, — сообщили военнослужащие.

Напомним, на Закарпатье трех мужчин будут судить за кражу энергии для майнинга и хранение наркотиков.

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