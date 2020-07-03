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Правоохоронці вилучили понад 64 тис. контрафактних пачок сигарет в зоні ООС

Правоохоронці вилучили понад 64 тис. контрафактних пачок сигарет в зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. На території проведення операції Об'єднаних сил вилучено більше 64 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів. Про це повідомили у пресцентрі штаба ООС, передає УНН.

“У ході роботи за кримінальним провадженням щодо незаконного обігу підакцизних товарів на території Луганської області, було задокументовано протиправну діяльність групи осіб, які налагодили незаконну схему постачання в район проведення ООС контрафактної тютюнової продукції, виготовленої в інших регіонах України, з подальшою їх реалізацією на території Луганської області через торгову мережу”, — повідомили у штабі.

Зазначається, що 2 липня, спільною групою співробітників СБУ та ДФС, на підставі ухвал суду було проведено 11 обшуків. Їх здійснили за місцем проживання фігурантів справи, у місцях накопичення контрафактної продукції та у торгових мережах Старобільського та Станично-Луганського районів Луганської області.

“Так, в ході проведених обшуків, з незаконного обігу було вилучено близько 64 300 пачок контрафактних тютюнових з підробленими марками акцизного збору на суму понад 2,2 млн грн. А також отримані від незаконної реалізації підакцизної продукції кошти у сумі 260 тис. грн, транспортний засіб, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, сервери, комп’ютерну техніку та інші докази злочинної діяльності групи осіб”, — повідомили військовослужбовці.

Нагадаємо, на Закарпатті трьох чоловіків судитимуть за крадіжку енергії для майнінгу та зберігання наркотиків.

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