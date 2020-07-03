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На Закарпатті трьох чоловіків судитимуть за крадіжку енергії для майнінгу та зберігання наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Прокуратура Закарпатської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків, які на Виноградівщині облаштували склади із контрафактними цигарками та наркотичними засобами і крали електроенергію для майнінгу криптовалюти. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.

“Прокуратурою Закарпатської області затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків, які на Виноградівщині облаштували склади із контрафактними цигарками та наркотичними заcобами. Крім того, фігуранти викрали на понад 3,1 млн грн електричної енергії для майнінгу криптовалюти. Четвертий фігурант переховується від слідства та оголошений у розшук”, — йдеться у повідомленні

Вказано, що у ході відпрацювання інформації щодо збуту наркотичних речовин, 20 листопада 2019 року, на одному із складів місті Виноградів правоохоронцями виявлено 6,7 кг марихуани розфасованої у індивідуальні пакети та понад 240 грамів кокаїну. Крім того, вилучено електронні ваги для зважування наркотичних речовин та інше обладнання для їх фасування.

“Також, у ході проведених обшуків, правоохоронцями виявлено та вилучено 1250 блоків цигарок без марок акцизного збору, зброю, квадрокоптер, значну кількість мобільних телефонів та інше обладнання, за допомогою якого, найчастіше здійснюється незаконне переправлення цигарок через державний кордон України. Тоді ж, під час подальшого огляду приміщення, правоохоронцями вилучено комп’ютерне обладнання, яке зазвичай, використовують для майнінгу криптовалюти. 211 одиниць вказаної техніки були несанкціоновано підключені до електромережі. Як встановлено, підозрювані самовільно підключились до місцевої трансформаторної підстанції та в загальному, незаконно використали електричну енергію на понад 3,1 млн грн”, — повідомили у пресслужбі.

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Зазначається, що у ході додаткових обшуків, проведених 26 листопада 2019 року, прокурорами та поліцейськими виявлено ще один склад із понад 83 тис. блоків (1 650 ящиків) контрафактних цигарок. Тютюнові вироби, без марок акцизного збору, були запаковані у коробки з-під світильників. В одній з таких коробок правоохоронці знайшли трекер, за допомогою якого забезпечується відслідковування переміщення товару.

“Дії 30-річного виноградівця кваліфіковані за ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 28 — ч.1 ст.204 та ч.2 ст.188-1 КК України. Його 44 та 38-річних співучасників за ч. 2 ст. 188-1 КК України. Четвертий фігурант переховується від слідства і наразі оголошений в міжнародний розшук”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у двох киян вилучили арсенал зброї та наркотики.

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