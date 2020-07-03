На Закарпатье трех мужчин будут судить за кражу энергии для майнинга и хранение наркотиков

“Прокуратурой Закарпатской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, которые в Виноградовском обустроили склады с контрафактными сигаретами и наркотическими веществами. Кроме того, фигуранты похитили более чем 3,1 млн грн электрической энергии для майнинга криптовалют. Четвертый фигурант скрывается от следствия и объявлен в розыск”, — говорится в сообщении

Указано, что в ходе отработки информации по сбыту наркотических веществ, 20 ноября 2019 года, на одном из складов городе Виноградов правоохранителями выявлено 6,7 кг марихуаны расфасованной в индивидуальные пакеты и более 240 граммов кокаина. Кроме того, изъяты электронные весы для взвешивания наркотических веществ и оборудование для их фасовки.

“Также, в ходе проведенных обысков правоохранителями выявлены и изъяты 1250 блоков сигарет без марок акцизного сбора, оружие, квадрокоптер, значительное количество мобильных телефонов и другое оборудование, с помощью которого, чаще всего осуществляется незаконная переправка сигарет через государственную границу Украины. Тогда же, во время дальнейшего осмотра помещения, правоохранителями изъято компьютерное оборудование, которое обычно используют для майнинга криптовалют. 211 единиц указанной техники были несанкционированно подключены к электросети. Как установлено, подозреваемые самовольно подключились к местной трансформаторной подстанции и в общем, незаконно использовали электрическую энергию более чем 3,1 млн грн”, — сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В помещении Укрзализныци чиновники организовали майнингову ферму

Отмечается, что в ходе дополнительных обысков, проведенных 26 ноября 2019 года, прокурорами и полицейскими обнаружен еще один склад с более 83 тыс. блоков (1650 ящиков) контрафактных сигарет. Табачные изделия, без марок акцизного сбора, были упакованы в коробки из-под светильников. В одной из таких коробок правоохранители нашли трекер, с помощью которого обеспечивается отслеживание перемещения товара.

“Действия 30-летнего виноградовца квалифицированы по ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 28 — ч.1 ст.204 и ч.2 ст.188-1 УК Украины. Его 44 и 38-летних соучастников по ч. 2 ст. 188-1 УК Украины. Четвертый фигурант скрывается от следствия и сейчас объявлен в международный розыск”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, в двух киевлян изъяли арсенал оружия и наркотики.