На Закарпатье трех мужчин будут судить за кражу энергии для майнинга и хранение наркотиков

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 35776 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 53712 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 109787 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118767 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121995 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159578 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118985 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148102 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104739 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102963 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 102470 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 95008 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 81135 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 101620 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 52169 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 119857 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 159578 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 148102 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 398274 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 348436 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 18462 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 21047 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 97716 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110362 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138230 просмотра
Актуальное
На Закарпатье трех мужчин будут судить за кражу энергии для майнинга и хранение наркотиков

На Закарпатье трех мужчин будут судить за кражу энергии для майнинга и хранение наркотиков

Киев  •  УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Прокуратура Закарпатской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, которые в Виноградовском обустроили склады с контрафактными сигаретами и наркотиками и воровали электроэнергию для майнинга криптовалют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

“Прокуратурой Закарпатской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, которые в Виноградовском обустроили склады с контрафактными сигаретами и наркотическими веществами. Кроме того, фигуранты похитили более чем 3,1 млн грн электрической энергии для майнинга криптовалют. Четвертый фигурант скрывается от следствия и объявлен в розыск”, — говорится в сообщении

Указано, что в ходе отработки информации по сбыту наркотических веществ, 20 ноября 2019 года, на одном из складов городе Виноградов правоохранителями выявлено 6,7 кг марихуаны расфасованной в индивидуальные пакеты и более 240 граммов кокаина. Кроме того, изъяты электронные весы для взвешивания наркотических веществ и оборудование для их фасовки.

“Также, в ходе проведенных обысков правоохранителями выявлены и изъяты 1250 блоков сигарет без марок акцизного сбора, оружие, квадрокоптер, значительное количество мобильных телефонов и другое оборудование, с помощью которого, чаще всего осуществляется незаконная переправка сигарет через государственную границу Украины. Тогда же, во время дальнейшего осмотра помещения, правоохранителями изъято компьютерное оборудование, которое обычно используют для майнинга криптовалют. 211 единиц указанной техники были несанкционированно подключены к электросети. Как установлено, подозреваемые самовольно подключились к местной трансформаторной подстанции и в общем, незаконно использовали электрическую энергию более чем 3,1 млн грн”, — сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В помещении Укрзализныци чиновники организовали майнингову ферму

Отмечается, что в ходе дополнительных обысков, проведенных 26 ноября 2019 года, прокурорами и полицейскими обнаружен еще один склад с более 83 тыс. блоков (1650 ящиков) контрафактных сигарет. Табачные изделия, без марок акцизного сбора, были упакованы в коробки из-под светильников. В одной из таких коробок правоохранители нашли трекер, с помощью которого обеспечивается отслеживание перемещения товара.

“Действия 30-летнего виноградовца квалифицированы по ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 28 — ч.1 ст.204 и ч.2 ст.188-1 УК Украины. Его 44 и 38-летних соучастников по ч. 2 ст. 188-1 УК Украины. Четвертый фигурант скрывается от следствия и сейчас объявлен в международный розыск”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, в двух киевлян изъяли арсенал оружия и наркотики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы