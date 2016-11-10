Правоохранители изъяли свыше 3 тонн нелегального алкоголя в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители изъяли свыше 3 тонн нелегального алкоголя в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В ходе досудебного расследования правоохранители провели санкционированный обыск в помещениях, расположенных в городе Белгород-Днестровск.
Правоохранители обнаружили и изъяли свыше 3 тонн алкогольной продукции, фальсифицированной под водку известных торговых марок, оборудование для ее изготовления, а также тару и поддельные марки акцизного налога.
Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по ч.3 ст.204 (незаконное изготовление алкогольных напитков с целью сбыта) УК Украины.
Сейчас следствие продолжается.