Правоохранители изъяли свыше 3 тонн нелегального алкоголя в Одесской области

В ходе досудебного расследования правоохранители провели санкционированный обыск в помещениях, расположенных в городе Белгород-Днестровск.

Правоохранители обнаружили и изъяли свыше 3 тонн алкогольной продукции, фальсифицированной под водку известных торговых марок, оборудование для ее изготовления, а также тару и поддельные марки акцизного налога.

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по ч.3 ст.204 (незаконное изготовление алкогольных напитков с целью сбыта) УК Украины.

Сейчас следствие продолжается.