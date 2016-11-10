Правоохоронці вилучили понад 3 тонни нелегального алкоголю на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили понад 3 тонни нелегального алкоголю на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
У ході досудового розслідування правоохоронці провели санкціонований обшук у приміщеннях, розташованих у місті Білгород-Дністровськ.
Правоохоронці виявили та вилучили понад 3 тонни алкогольної продукції, фальсифікованої під горілку відомих торговельних марок, обладнання для її виготовлення, а також тару і підроблені марки акцизного податку.
Прокуратура Одеської області відкрила кримінальному провадженні за ч.3 ст.204 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту) КК України.
Наразі досудове слідство триває.