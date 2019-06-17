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Правоохранители отпустили лидера молдавской пророссийской "Нашей Партии" Усатого

Киев • УНН

 • 8023 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Лидера молдавской пророссийской “Нашей Партии” Ренато Усатого, который был задержан правоохранительными органами на таможне при попытке вернуться в республику вчера, 16 июня, отпустили домой. Как отметил сам Усатый, когда он покинул здание прокуратуры, прокуроры отменили ордер на его арест, поэтому он планирует посетить все ячейки организации своей партии, чтобы “навести там порядок”. Об этом сообщает Newsmaker, передает УНН.

Правоохранители отпустили лидера молдавской пророссийской "Нашей Партии" Усатого

Несмотря на это, по первому требованию правоохранителей Усатый должен будет явиться в прокуратуру.

Усатый отметил, что его партия поддержала новую правящую коалицию и правительство, и теперь он готов помогать им работать на благо страны.

Вместе с тем, премьер-министр Майя Санду заявила, что у нее возникли вопросы к прокуратуре, которые отменили ордер на арест Усатого.

Как сообщила глава правительства Молдовы у себя в Facebook, необходимо выяснить, какое из решений прокуроров было незаконным — прошлое, об аресте Усатого, или настоящее.

Напомним, вчера лидер оппозиционной “Нашей партии” Ренато Усатый вернулся в Молдову и сразу же был задержан.

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