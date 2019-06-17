Правоохоронці відпустили лідера молдовської проросійської "Нашої Партії" Усатого
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Лідера молдовської проросійської "Нашої Партії" Ренато Усатого, який був затриманий правоохоронними органами на митниці під час спроби повернутися до республіки вчора, 16 червня, відпустили додому. Як зазначив сам Усатий, коли він покинув будівлю прокуратури, прокурори скасували ордер на його арешт, тому він планує відвідати всі осередки організації своєї партії, щоб "навести там лад". Про це повідомляє Newsmaker, передає УНН.
Попри це, за першою вимогою правоохоронців Усатий повинен буде з’явитися в прокуратуру.
Усатий відзначив, що його партія підтримала нову правлячу коаліцію і уряд, і тепер він готовий допомагати їм працювати на благо країни.
Разом з тим, прем’єр-міністр Майя Санду заявила, що у неї виникли питання до прокуратури, які скасували ордер на арешт Усатого.
Як повідомила очільниця уряду Молдови у себе в Facebook, необхідно з’ясувати, яке з рішень прокурорів було незаконним — минуле, про арешт Усатого, або нинішнє.
Нагадаємо, вчора лідер опозиційної “Нашої партії” Ренато Усатий повернувся в Молдову і відразу ж був затриманий.