Правоохоронці відпустили лідера молдовської проросійської "Нашої Партії" Усатого

КИЇВ. 17 червня. УНН. Лідера молдовської проросійської "Нашої Партії" Ренато Усатого, який був затриманий правоохоронними органами на митниці під час спроби повернутися до республіки вчора, 16 червня, відпустили додому. Як зазначив сам Усатий, коли він покинув будівлю прокуратури, прокурори скасували ордер на його арешт, тому він планує відвідати всі осередки організації своєї партії, щоб "навести там лад". Про це повідомляє Newsmaker, передає УНН.