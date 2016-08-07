Правоохранители в Германии штурмовали ресторан, где забаррикадировался вооруженный мужчина

Силовиками мужчина была найден в подвале заведения, он находился в полуобморочном состоянии. Правоохранители подняли его и передали медикам.

Представитель правоохранительных органов отметил, что правонарушитель был в "исключительной психологической ситуации".

Напомним, 7 августа в один из ресторанов на западе Германии в городе Саарбрюккен ворвался вооруженный мужчина, который забаррикадировался в помещении.