Правоохранители в Германии штурмовали ресторан, где забаррикадировался вооруженный мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Немецкие правоохранители провели штурм ресторана, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина. Об этом сообщило издание Mike Hall, передает УНН.
Силовиками мужчина была найден в подвале заведения, он находился в полуобморочном состоянии. Правоохранители подняли его и передали медикам.
Представитель правоохранительных органов отметил, что правонарушитель был в "исключительной психологической ситуации".
Напомним, 7 августа в один из ресторанов на западе Германии в городе Саарбрюккен ворвался вооруженный мужчина, который забаррикадировался в помещении.