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Правоохоронці у Німеччині штурмували ресторан, де забарикадувався озброєний чоловік

Київ • УНН

 • 6831 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Німецькі правоохоронці провели штурм ресторану, у якому забарикадувався озброєний чоловік. Про це повідомило видання Mike Hall, передає УНН.

Правоохоронці у Німеччині штурмували ресторан, де забарикадувався озброєний чоловік

Силовиками була знайдена людина у підвалі закладу, яка знаходилася у напівнепритомному стані. Правоохоронці підняли його і передали медикам.

Представник правоохоронних органів зазначив, що правопорушник був у "винятковій психологічної ситуації".

Нагадаємо, 7 серпня в один з ресторанів на заході Німеччині у місті Саарбрюкен увірвався озброєний чоловік, який забарикадувався у приміщенні

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