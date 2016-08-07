Правоохоронці у Німеччині штурмували ресторан, де забарикадувався озброєний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Німецькі правоохоронці провели штурм ресторану, у якому забарикадувався озброєний чоловік. Про це повідомило видання Mike Hall, передає УНН.
Силовиками була знайдена людина у підвалі закладу, яка знаходилася у напівнепритомному стані. Правоохоронці підняли його і передали медикам.
Представник правоохоронних органів зазначив, що правопорушник був у "винятковій психологічної ситуації".
Нагадаємо, 7 серпня в один з ресторанів на заході Німеччині у місті Саарбрюкен увірвався озброєний чоловік, який забарикадувався у приміщенні.