Правоохранители и разведка Украины делают все, чтобы установить всех военных рф, ответственных за террор против наших городов - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, ответственных за террор против наших городов. Фамилии, лица и вся информация о каждом из этих террористов будут известны миру, передает УНН.
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“Никто из них не сможет избежать ответственности, и персональных санкций для этих лиц будет недостаточно. Приговор суда и тюрьма — вот это минимум, на который они заслуживают. И отдельно хочу сказать об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре, пытающихся оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан. Мы имеем все доказательства того, что делают русские военные против наших людей”, — сказал Зеленский.
Напомним
Зеленский показал видео российского удара по ТЦ в Кременчуге.