Правоохоронці та розвідка України роблять все, щоб встановити усіх військових рф, які відповідальні за терор проти наших міст - Зеленський

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“Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності, і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду і тюрма — ось це мінімум, на який вони заслуговують. І окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський показав відео російського удару по ТЦ у Кременчуці.