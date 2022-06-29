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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 2418 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 54020 перегляди

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Правоохоронці та розвідка України роблять все, щоб встановити усіх військових рф, які відповідальні за терор проти наших міст - Зеленський

Правоохоронці та розвідка України роблять все, щоб встановити усіх військових рф, які відповідальні за терор проти наших міст - Зеленський

Київ • УНН

 • 54885 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що правоохоронні органи і розвідка України роблять все, щоб встановити усіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світу, передає УНН.

Цитата

“Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності, і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду і тюрма — ось це мінімум, на який вони заслуговують. І окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Зеленський показав відео російського удару по ТЦ у Кременчуці.

Українські Національні Новини

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