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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66881 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69873 просмотра

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Правоохранители Словакии задержали подозреваемого в резонансном убийстве журналиста Яна Кучака

Правоохранители Словакии задержали подозреваемого в резонансном убийстве журналиста Яна Кучака

Киев  •  УНН

 • 12017 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Кучака и его девушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на словацкое информагентство Aktuality.sk.

“Полиция располагает информацией о том, что якобы в пятницу два человека, которые уже давно подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, говорили о том, что необходимо взять оружие и ехать в село Велька Мача”, — говорится в сообщении. В этом селе был убит журналист.

Полиция провела несколько рейдов, во время которых были изъяты боеприпасы и оружие. Один подозреваемый был задержан.

Напомним, 20 июля 2016 около 7:45 утра произошел взрыв автомобиля на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. По данным МВД, следствие не имеет четких подозреваемых по делу об убийстве журналиста.

Как ранее сообщал УНН, журналист В.Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014. Он со своим коллегой возвращался из редакции домой на такси. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а В.Веремий получил огнестрельное ранение. Апелляционный суд Киева 1 марта в 11:00 начнет рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на приговор Юрию Крысину, приговоренному к 4 годам лишения свободы (условно) за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Следует отметить, 16 апреля 2015 днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых — в голову. МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы — Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 24 апреля 2018 года в подготовительном заседании по рассмотрению уголовного производства по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины в связи с занятостью судей в других заседаниях.

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