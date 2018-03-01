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Правоохоронці Словаччини затримали підозрюваного у резонансному вбивстві журналіста Яна Кучака

Правоохоронці Словаччини затримали підозрюваного у резонансному вбивстві журналіста Яна Кучака

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Поліція Словаччини затримала одну людину у зв'язку з убивством журналіста Яна Кучака і його дівчини. Про це повідомляє УНН з посиланням на словацьке інформагентство Aktuality.sk.

“Поліція має в своєму розпорядженні інформацію про те, що нібито в п’ятницю дві людини, які вже давно підозрюються у вчиненні злочинів, пов’язаних з наркотиками, говорили про те, що необхідно взяти зброю і їхати в село Велька Мача”, — йдеться в повідомленні. У цьому селі був убитий журналіст.

Поліція провела кілька рейдів, під час яких були вилучені боєприпаси і зброю. Один підозрюваний був затриманий.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух у автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет. За даними МВС слідство не має чітких підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як раніше повідомляв УНН, журналіст В.Веремій помер від вогнепального поранення у лікарні 19 лютого 2014 року. Він зі своїм колегою повертався з редакції додому на таксі. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на машину напали озброєні невідомі, почали розгойдувати авто, витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а В.Веремій отримав вогнепальне поранення. Апеляційний суд Києва 1 березня об 11:00 розпочне розгляд скарги Генеральної прокуратури України на вирок Юрію Крисіну, засудженому до 4 років позбавлення волі (умовно) за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.

Слід зазначити, 16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову. МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня. Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 24 квітня 2018 року в підготовчому засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини у зв’язку із зайнятістю суддів в інших засіданнях.

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