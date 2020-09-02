Правоохранители составили админпротокол на нападающего у суда в Одессе

“31 августа неизвестный облил похожей на мочу жидкостью человека, который является обвиняемым в тяжком преступлении. Противоправные действия молодого заметили участковые офицеры полиции, которые несли службу по охране общественного порядка. Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель Черноморска. На молодого составили административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении полиции.

Полиция не называет имя человека, на которого напали. Однако указанные обстоятельства указывают, что речь идет про активиста Сергея Стерненка.

Ранее, 31 августа, Стерненко написал на своей странице в Telegram, что неизвестный пытался облить его неизвестным веществом перед заседанием в Приморском суде Одессы по делу против него.

“Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу”, — написал тогда активист.

В полиции сообщили, что на данный момент по поводу указанного инцидента “ни сам пострадавший, ни его официальный представитель в полицию не обращались”.

Напомним, Верховный Суд отказался менять место рассмотрения дела Стерненка с Одессы на Киев.

Добавим, активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста по применению оружия произошел 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападения на активиста Сергея Стерненка передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрения в связях между нападающими и определенными правоохранителями.