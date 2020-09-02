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Правоохоронці склали адмінпротокол на нападника біля суду в Одесі

Київ • УНН

 • 10722 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Поліція Одеської області склала адмінпротокол на 18-річного чоловіка, який напав на обвинуваченого в тяжкому злочині біля Приморського суду Одеси. Про це йдеться в повідомленні поліції від 1 вересня, передає УНН.

Правоохоронці склали адмінпротокол на нападника біля суду в Одесі

“31 серпня невідомий облив схожою на сечу рідиною чоловіка, який є обвинуваченим у тяжкому злочині. Протиправні дії молодика помітили дільничні офіцери поліції, які несли службу з охорони публічного порядку. Тож правоохоронці оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 18-річний житель Чорноморська. На молодика склали адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні поліції.

Поліція не називає ім’я людини, на яку напали. Проте вказані обставини вказують, що мова йде про активіста Сергія Стерненка.

Раніше, 31 серпня, Стерненко написав на своїй сторінці у Telegram, що невідомий намагався облити його невідомою речовиною перед засіданням у Приморському суді Одеси у справі проти нього.

“Так, на мене намагались напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням по сфабрикованій проти мене справі”, — написав тоді активіст.

У поліції повідомили, що наразі з приводу вказаного інциденту “ні сам постраждалий, ні його офіційний представник до поліції не зверталися”.

Нагадаємо, Верховний Суд відмовився змінювати місце розгляду справи Стерненка з Одеси на Київ.

Додамо, активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Як повідомлялося в УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.

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