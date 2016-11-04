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15 марта, 19:03 • 114924 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165689 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137391 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129885 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112593 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105342 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101346 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Правоохранители раскрыли тяжкое преступление в Запорожской области

Правоохранители раскрыли тяжкое преступление в Запорожской области

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правоохранители установили личность убийцы 32-летней женщины и ее 2-летнего сына. Об этом сообщили на брифинге в.и.о. начальника ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Иван Пазынич и прокурор области Валерий Романов, передает корреспондент УНН.

В селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области нацполицией, прокуратурой и СБУ в короткий срок раскрыто двойное убийство.

У ребенка было перерезано горло, у матери - более 11 колото-ножевых ран.

Убийцей оказался ранее судимый 25-летний житель Мелитополя - родственник погибшей. Ему грозит пожизненное заключение.

Парень совершил убийство, а затем в ходе распития спиртного, хвастался перед друзьями совершенным. Те не поверили, для доказательства он повел их в дом и показал трупы. Никто из друзей в полицию не обращался. Им тоже может грозить наказание за соучастие.

Кроме этого, злоумышленник украл ценные вещи. Общая стоимость похищенного 7 тыс. грн.

Правоохранители изъяли у него все украденное. Кое-что он успел сдать в ломбард.

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