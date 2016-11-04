Правоохранители раскрыли тяжкое преступление в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правоохранители установили личность убийцы 32-летней женщины и ее 2-летнего сына. Об этом сообщили на брифинге в.и.о. начальника ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Иван Пазынич и прокурор области Валерий Романов, передает корреспондент УНН.
В селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области нацполицией, прокуратурой и СБУ в короткий срок раскрыто двойное убийство.
У ребенка было перерезано горло, у матери - более 11 колото-ножевых ран.
Убийцей оказался ранее судимый 25-летний житель Мелитополя - родственник погибшей. Ему грозит пожизненное заключение.
Парень совершил убийство, а затем в ходе распития спиртного, хвастался перед друзьями совершенным. Те не поверили, для доказательства он повел их в дом и показал трупы. Никто из друзей в полицию не обращался. Им тоже может грозить наказание за соучастие.
Кроме этого, злоумышленник украл ценные вещи. Общая стоимость похищенного 7 тыс. грн.
Правоохранители изъяли у него все украденное. Кое-что он успел сдать в ломбард.