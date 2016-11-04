Правоохоронці розкрили тяжкий злочин на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці встановили особу вбивці 32-річної жінки та її 2-річного сина. Про це повідомили на брифінгу т.в.о начальника ГУ Нацполіції України в Запорізькій області Іван Пазинич та прокурор області Валерій Романов, передає кореспондент УНН.
У селі Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області нацполіцією, прокуратурою та СБУ у короткий термін розкрито подвійне вбивство.
У дитини було перерізане горло, у матері - понад 11 колото-ножових ран.
Вбивцею виявився раніше судимий 25-річний мешканець Мелітополя - родич загиблої. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Хлопець скоїв вбивство, а потім у ході розпиття спиртного, хизувався перед друзями скоєним. Ті не повірили, він повів їх до дому та показував трупи. Ніхто з друзів до поліції не звертався. Їм також може загрозувати покарання за співучасть.
Окрім цього, зловмисник викравцінні речі. Загальна вартість викраденого 7 тис. грн.
Правоохоронці вилучили в нього все вкрадене. Дещо він встиг здати у ломбард.