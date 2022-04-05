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Правоохранители провели осмотр телебашни в Киеве

Киев • УНН

 • 118570 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правоохранители с экспертами во вторник провели осмотр телебашни на Дорогожичах, обстрел которой привел к гибели пятерых мирных людей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Правоохранители провели осмотр телебашни в Киеве

Цитата

“5 апреля 2022 года прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователями со Шевченковского УП ГУНП в городе Киеве с участием экспертов проведен осмотр территории возле Киевской телевизионной башни, ракетные обстрелы которой привел к гибели людей”, - сообщили в прокуратуре.

Детали

Так, сообщается, что следственные действия проведены совместно с экспертами Киевского НИИСЭ с целью сбора всех необходимых доказательств в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Так, по данным следствия, 1 марта, в 17:13, вооруженные силы рф нанесли два ракетных удара по Киевской телевизионной башне на ул. Дорогожицкой в Шевченковском районе столицы. Обстрелами были повреждены аппаратная, несколько автомобилей и спортивный комплекс.

"В результате ракетных ударов погибло пять человек. Среди погибших - 49-летний телеоператор канала "Киев LIVE", 32-летняя гражданка российской федерации, которая жила в Киеве, а также целая семья: двое взрослых и 11-летний ребенок. Последние сгорели заживо. Еще пять человек получили ранения. Заметим, все погибшие и пострадавшие - мирные люди”, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что в рамках указанного уголовного производства назначены и уже проводятся необходимые экспертизы для установления обстоятельств происшествия, размера причиненного ущерба и привлечения к ответственности всех лиц, которые причастны к этому преступлению.

Напомним

1 марта российские оккупанты нанесли удар по киевской телебашне. В результате погибли пятеро мирных жителей, еще пятеро получили ранения.

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