Правоохоронці провели огляд телевежі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Правоохоронці з експертами у вівторок провели огляд телевежі на Дорогожичах, обстріл якої призвів до загибелі п’ятьох мирних людей. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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“5 квітня 2022 року прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва та слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за участі експертів проведено огляд території біля Київської телевізійної вежі, ракетний обстріл якої призвів до загибелі людей”, - повідомили в прокуратурі.
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Так, повідомляється, що слідчі дії проведено спільно з експертами Київського НДІСЕ з метою збору всіх необхідних доказів в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Так, за даними слідства, 1 березня, о 17:13, збройні сили рф нанесли два ракетних удари по Київській телевізійній вежі на вул. Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці. Обстрілами було пошкоджено апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс.
“В результаті ракетних ударів загинуло п’ятеро людей. Серед загиблих - 49-річний телеоператор каналу "Київ LIVE", 32-річна громадянка російської федерації, яка мешкала в Києві, а також ціла родина: двоє дорослих та 11-річна дитина. Останні згоріли заживо. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Зауважимо, всі загиблі та постраждалі - мирні люди”, - зазначили в пресслужбі.
Крім того, повідомляється, що в рамках вказаного кримінального провадження призначені та вже проводяться необхідні експертизи для встановлення обставин події, розміру завданих збитків та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до цього злочину.
Нагадаємо
1 березня російські окупанти завдали удару по київській телевежі. Внаслідок чого загинуло п'ятеро мирних жителів, ще п'ятеро дістали поранення.