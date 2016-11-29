Правоохранители провели обыск в одном из ломбардов Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Харькове в одном из ломбардов правоохранители провели обыски с целью установления отношения к приобретению имущества, добытого преступным путем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.
Так, во время обыска полицейские изъяли несколько телефонов, которые были ранее похищены - один в Слободском районе, другой - в другом районе города Харькова. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению лиц, которые сбыли вышеуказанные телефоны.
Следователи полиции проводят проверку по выявлению вещей, которые также могли быть похищены.